94 عامًا .. الطيران المدني المصري في خدمة العالم

يحتفل الجمعة القادمة العاملون بقطاع الطيران المدنى المصرى بالعيد الـ 94 للطيران المدني حيث يتم الاحتفال بهذا العيد فى السادس والعشرين من يناير من كل عام.

عيد الطيران المدنى في 26 يناير عام 1930

ويرجع تاريخ عيد الطيران المدنى الى 26 يناير عام 1930،عندما استقبل مطار هليوبوليس أول طائرة يقودها طيار مصري، وهو الطيار محمد صدقى الذى سافر إلى أوروبا وتعلم الطيران وأقلع بطائرته الخاصة من ألمانيا إلى مصر وسط ظروف جوية صعبة حتى وصل إلى القاهرة وهبط بمطار هليوبوليس الذى كان مخصصا لسلاح الجو البريطانى وسط حشود من المصريين الذين كانوا فى استقباله فى حدث تاريخى، اعتبره المصريون فيما بعد عيدا للطيران المدنى المصرى تخليدا لهذا الحدث التاريخى الذى أعقبه مباشرة التفكير فى إنشاء مطار ألماظة وبدأ التنفيذ الفعلى فى نفس العام 1930 والافتتاح الرسمى لمطار ألماظة فى عام 1932 ...لتتولى بعد ذلك بصمات ومعالم المطارات ويتم بعدها بسنوات قليلة إنشاء الناقل الوطني مصرللطيران لتحلق فى سماء العالم حاملة اسم مصر وعلم مصر...ولتخدم مطاراتنا بوابة أفريقيا والشرق الأوسط للعالم الخارجى.

94 عام الطيران المدني المصري في خدمة العالم



ومن المنتظر أن تشهد صالات المطارات والشركة الوطنية مصر للطيران مظاهر الإحتفال المعتادة كل عام حيث يتم تقديم الورود والشيكولاته والتصوير بجانب مظاهر الإحتفال.