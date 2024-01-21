كبير الأطباء الشرعيين يكشف حقيقة انتشار العفاريت في المشارح.. فيديو

انشرت الأقوايل عن وجود عفاريت وجن، داخل المشارح ، وعند المقابر، أساطير ترددت وروايات تداولها النس عن حكايات غريبة كان بطلها الأشباح.

وقال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلة الطب الشرعي الأسبق، مرة وأنا كنت هشرّح واحد، بحثت عنه في الثلاجة فلم أجده، ولم أن أعلم أن زملائي وضعوه بجانب طاولة التشريح، وكانت هناك قطة فدفعت بكوب داخل جردل، فأحدث صوتا رنان دوى في المشرحة بشكل مخيف لأنها كانت فارغة، ونظرت إلى الطاولة لأجد جثة الرجل العجوز، شعر رأسي توقف وقلبي كاد أن يلحق به من شدة الرعب.

خيالات

وكان هذا نتيجة لكثير الاقاويل التي كنا نسمعها عن تواجد الاشباح والجن في المشارح، ويرجع ذلك لذكريات الطفولة التي كانت مليئة بالقصص التي كنا نسمعها من الأسرة مثل أمنا الغولة، فيلعب بك عقلك الباطن ويهيئ لك بعض الخيالات.

المشارح مدرسة الحياة

وتابع "فودة"لكن البعض يري أن المشارح مدرسة الحياة، فالطبيب الشرعي يقف على الباب الخلفي للمجتمع، لأنه يرى شخص يرتدي بدلة، وبعد فترة يأتيه جثة، ليشرحها للوقوف على كيفية الوفاة، فنظرته تكون ثاقبة ومغايرة عن الإنسان العاديالوفد يحاور .

الوفد يحاور الدكتور أيمن فودة

كابوس أول جثة

وعن حكاية أول جثة قال كبير الأطباء الشرعيين "كنت لسه متعين في مشرحة بورسعيد، وبسبب كفاءاتي، حلفت اليمن بعد 6 أشهر فقط، لأبدا أولى خطواتي في مجال التشريح، وأول جثة كانت لطفل، توفى بسبب أكله سجق من على من الشارع، وأصيب بتسمم غذائي، فلما بدأت في تشريحه "صعب عليا"، وفضلت أحلم بيه طول الليل حزين اني شرحته، وجاي يخنقني.

وأردف أصبحت مرعوبا جدا، وفي حالة خوف هيستيرية بسبب كابوس الطفل، لكن مع تكرار التشريح اعتدت الأمر.