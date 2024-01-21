محمد الدالي يكشف أسباب جاذبية بطلة فيلم "باربي" وإعجاب الكثير بها

حقق فيلم "باربي" نجاحاً جماهيرياً منذ عرضه في السينمات، كما تسبب في ارتفاع أسعار الدمية الشهيرة المطروحة في المحلات التجارية، وأدت إلى ارتفاع نسبة الإقبال عليها، كما أنبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى ببشرة مارجوت روبى بطلة فيلم "باربي"، وتسألت النساء عن سر جاذبيتها.



قال محمد الدالي خبير التجميل، إن عيون مارجوت وشفتيها هي من جعلتها تبدو أمام الجمهور جميلة وأن وجذابة للغاية، كما أشار إلى أن خط فك مارجو ساهم في جعلها تبدو جميلة أكثر بالرغم من كونه يميل إلى الفك الذكورى.

وأوضح محمد الدالي أن معايير الجمال الأنثوية التقليدية تميل إلى الفك الضيق، ولكن خط فك مارجو العريض كان أحد أفضل ميزاتها لأنه إذا كان ضيقًا فلن يتوافق جيدًا مع "ارتفاع وجهها".

وأضاف محمد الدالي أن بنية وجه مارجوت "محددة" ، كما ساعدت عيونها على إبراز جمالها، حيث وصفهما بأنهما "أنثويتان للغاية وشبابا ومتناسبان".

وأشار محمد الدالي الى أن أنف مارجوت كان "مثاليًا على ما يبدو" ، حيث قال : "دعونا لا ننسى محيط الأنف الذي يبدو مثاليًا لمارجوت" وإن شفتيها "ممتلئة ومتناسبة" ، مما يسهل عليها أن تكون واحدة من أجمل النساء.



وتابع محمد الدالي، أن العديد من النساء لديهن شعر أشقر وعينان زرقاوان، لكن تمتع مارجوت باختلافات دقيقة عن غيرها مثل عينيها وفكها وأنفها وشفتيها جعلتها أكثر جاذبية وملاءمة لشخصية باربي بشكل أفضل مقارنة بالمرأة التي أجرت عمليات تجميل بشكل مفرط.

وأضاف أن شخصية مارجوت الإيجابية والعفوية ساهمت أيضًا في جاذبيتها، حيث أنها تتمتع بطاقة وحيوية تجعلها محببة للجمهور.

وختم حديثه قائلاً: "مارغوت روبى ممثلة موهوبة وجميلة، وهي مثال رائع على أن الجمال يأتي بأشكال وأحجام مختلفة".