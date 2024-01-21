مباريات ودية لفرق الناشئين بـ مودرن فيوتشر تحت أنظار فورموسينيو

شهد صباح اليوم الأحد على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي، إقامة مباريات ودية لفرق الناشئين بنادي مودرن فيوتشر بين مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ وبين مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، تحت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو وفي حضور علاء ميهوب مدير الكرة، وذلك ضمن خطة النادي بالبحث عن المواهب في قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة الجارية.

وحرص هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي على مشاهدة المباريات الودية لفرق الناشئين رفقة أيمن منصور والمهندس هشام حافظ اعضاء مجلس الإدارة وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين.

هيثم عرابي وأيمن منصور

وجاءت المباريات الودية قوية ولقت إستحسان المدير الفني للفريق الأول الذي أشاد بالمواهب الموجودة في القطاع حيث تم الاستقرار على عدد من اللاعبين لتصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ناشئين فيوتشر

وتتضمن خطة مودرن فيوتشر خلال الفترة المقبلة البحث عن المواهب في قطاع الناشئين الخاص بالنادي من أجل إنتقاء العناصر المميزة وضمها لصفوف الفريق الأول.