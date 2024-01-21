محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة والسنطة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته اعمال رش مادة mco بالجزء المتبقي بمنشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة من نهاية سوق التقوى حتى نهاية الشارع بطول 80م حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.



وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الاسفلت لذلك تم رصفه بالخرسانة ، بالإضافة الي توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.



وفي مركز ومدينة السنطة تابع المحافظة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد تمهيدًا لأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.