التقني اسماعيل شوان: الذكاء الاصطناعي سيعرض البشر للانقراض

كشف الخبير التقني اسماعيل شوان، ان الذكاء الاصطناعي، سيفوق قدرة أكثر من البشر، خاصة فيما يتعلق بالمهام التي تتطلب جهدًا إدراكيًا.

وقال الخبير التقني: "مجال الذكاء الاصطناعي، يزداد شراسة في الوقت الحالي، وسيكون متاحًا ومفيدًا للجميع في حياتنا اليومية، خلال الفترة القليلة القادمة".

وأضاف الخبير اسماعيل شوان، قائلا: "من الواضح أن الجيل القادم من الخدمات سيتطلب بناء ذكاء عام كامل، في كافة المجالات"، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على حل المشكلات التي يصعب على حلها الذكاء البشري.

الخطير في الأمر، علق عليه الخبير التقني اسماعيل شوان، قائلا: تحقيق الذكاء الاصطناعي العام سيكون بمثابة نقطة اللاعودة للجنس البشري، مشيرًا إلى أن مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر عمقًا من الكهرباء، مختتما حديثه قائلا: العالم قد يتعرض لخطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي، أكثر من مخاطر الأوبئة والفيروسات، أو حرب نووية.