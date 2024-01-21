خبير دولي: رسائل الرئيس السيسي تتسم بالوضوح ومصر تمثل منهج الاستقرار

علق د.أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، على زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر، مشددًا على أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم وتأتي في سياق العلاقات المتميزة بين مصر والصومال، موضحًا أن العلاقات بين مصر والصومال شهدت طفرة كبيرة في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العلاقات بين مصر والصومال

وأوضح “سيد”، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة الر ئيس الصومالي خلال الفترة الحالية إلى مصر تأتي في ظل التوتر الذي تسببت فيه إثيوبيا باتفاقية أرض الصومال بخصوص ميناء "بربرة"، مؤكدًا أن شظايا الصراع في البحر الأحمر من الأمور التي تسعى مصر للوقوف عليها بشكل قيادي.

أضاف خبير العلاقات الدولية، أن رسائل الرئيس السيسي دائمًا ما تتسم بالوضوح، مشددًا على أن مصر تمثل منهج الاستقرار واحترام دول الجوار وترفض سياسية الصراع والنزاع فمصر تمثل داعما أساسيا ورئيسيا لدولة الصومال.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح لأي جهة بتهديد الصومال، وذلك تعليقًا على اتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

أضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد: "مش هنسمح أن حد يمس الصومال ومحدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها، خاصة إذا طلبت الصومال تدخل مصر".

وجه رسالة إلى إثيوبيا قائلًا: "أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أمر متاح بالطرق التقليدية، لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها، زي اتفاقكم مع أرض الصومال طبعًا محدش هيوافق عليه".

مصر ترفض التدخل في شئون الصومال:

أكد أن موقف مصر واضح من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، وهو الرفض بالتدخل بشئون الصومال ودعم وحدة وسلامة أراضيها.