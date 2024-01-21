للدايت.. طريقة عمل كريب الشوفان بالكاكاو اللذيذ

كريب الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عاليه، تسبب زيادة الوزن وضعف المناعة، وخلال السطور الآتية نقدم لك طريقة عمل كريب الشوفان بالكاكاو، لتناوله في الدايت دون خوف من زيادة الوزن.

كريب الشوفان بالكاكاو

طريقة عمل كريب الشوفان بالكاكاو

المقادير

- البيض : 1 حبة

- دبس التمر : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- الشوفان : كوب (دقيق)

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، ضعي البيض وأضيفي كوب الحليب السائل.

أضيفي ملعقة دبس التمر ثم اخفقي جيداً باستخدام المضرب اليدوي حتى تتمازج المكونات.

نخلي ملعقة الكاكاو الكبيرة فوق المكونات السابقة، واخلطي مرة أخرى.

أضيفي كوب دقيق الشوفان بشكل تدريجي مع الخلط بعد كل إضافة.

اتركي مزيج الكريب يرتاح لمدة 10 دقائق.

سخني مقلاة غير لاصقة على النار لحرارة متوسطة، واسكبي مقدار مغرفة من عجينة الكريب في وسط المقلاة، ووزعي المقدار بالتساوي للحصول على الشكل الدائري للكريب حتى ينضج.

اقلبي عجينة الكريب للجهة الأخرى حتى ينضج من الوجهين.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية.

قدمي الكريب مزيناً بالصلصة المفضلة.

فوائد الكاكاو

الوقاية الجيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية

يقلل الكاكاو من ضغط الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من هنا فهو يعتبر حليفاً لصحة القلب.

يحتوي الكاكاو على العديد من الفوائد الصحية، لذلك لا يجب إزالته من النظام الغذائي، ولكن تناوله باعتدال.

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي في الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.