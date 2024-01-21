جامعة المنصورة تكرم الحاصلين على جوائز التميز الدورة الثانية 2023

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، الفائزين "بجوائز جامعة المنصورة للتميز" الدورة الثانية 2023 خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتوررضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتوريحى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، والدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب، والعميد أحمد الدغيدى المستشار العسكرى بمحافظة الدقهلية، الدكتورمحمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الجوائز، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نواب رئيس الجامعة السابقين، ممثلي جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط، الدكتورمحمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية، وأسراء حسنى مسئول الجوائز المتخصصة، عمداء ووكلاء الكليات، الدكتورة نسرين شلبى نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة ورئيس لجنة الجوائز الداخلية بجامعة المنصورة، رؤساء فرق جوائز التميز الحكومى، منسقى الكليات.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن جائزة جامعة المنصورة للتميز، تأتى في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة في ظل رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية برفع تنافسية الدولة وريادتها، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين لتعزيز مكانة مصر العالمية.



وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلي تحفيز روح التنافس بين الجهاز الإداري وكذلك بين وحدات الجامعة المختلفة، وتسليط الضوء علي الممارسات المتميزة في تقديم الخدمات والتي تسهم بدورها في تحقيق رضاء المتعاملين والشركاء الاستراتيجين مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز من خلال تكريم المتميزين ماديا ومعنويا.



وأضاف أن احتفالية جامعة المنصورة بجوائز التميز ( الدورة الثانية 2023 ) وهو حدث محفز للجهاز الإدارى بالدولة المصرية وملهم للعاملين به وملئ بالطاقة والإيجابية، في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة.



وقال أ.د محمد عبد العظيم، إن جامعة المنصورة لديها العديد من نقاط التميز ومشاركة الجامعة فى مسابقات التميز حتى يكون لها واقع عظيم يعكسه التوثيق ، وأن الجامعة على مدار العصور أكثر ما تتميز به الكوادر البشرية وأن كل ما ظهر من انجازات نتيجة جهود كوادر بشرية قاموا بالعمل والاجتهاد للوصول لهذه الانجازات.



وأوضح الدكتورمحمد عبد السلام، أن التميز ليس محض الصدفة ولكنه نتيجة حتمية لجهود متواصلة وشغف بالتفرد والقيادة وعلى مدار ثلاث سنوات لجائزة مصر للتميز الحكومى من العمل والجهد المتواصل وتفعيلا لغاية الجائزة التنافسية فقد حرصت جامعة المنصورة من قيادتها وفرق العمل على تطوير و تحسين مستويات الآداء لتتميز فى كافة فئات الجائزة ومع اطلاق منظومة الجوائز الداخلية للتميز والتى تستهدف توطين وترسيخ التميز الحكومى الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى رفع جاهزية المؤسسات واستدامة التميز بها.

وأشارت الدكتورة نسرين شلبى، إلى أن أهداف جائزة جامعة المنصورة للتميز: تشجيع المنافسة بين وحدات الجامعة المختلفة، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى، تعزيز روح الإبتكار والإبداع، إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة بالجامعة، بناء نموذج مؤسسى يطبق مفاهيم الحوكمة والإستدامة وتشمل الجائزة المبادرة الابتكارية بفئاتها الثلاث : فئة فرق العمل ؛ فئة الكليات ، فئة الابداع والابتكار.