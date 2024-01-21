يلا شوت الآن بث مباشر مباراة السعودية وقيرغيزستان في كأس أمم آسيا

يسعى منتخب السعودية لحسم تأهله عندما يواجه نظيره قيرغيزستان مساء اليوم، الأحد، على استاد أحمد بن علي فى السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا 2023.

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ويستهدف منتخب السعودية حسم التأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا حين يواجه قيرغيزستان في استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً عمان وتايلاند.

وظهر المنتخب السعودي بشكل مميز تحت قيادة المدرب الإيطالي “روبرتو مانشيني” في المباراة الافتتاحية وحقق فوزاً مثيراً أمام عمان بنتيجة (2-1)، بينما سقط منتخب قيرغيزستان في الهزيمة ضد تايلاند بنتيجة (2-0).

ويتطلع الصقور الخضر إلى مزيد من التطور والانسجام بين اللاعبين في مباراتي قيرغيزستان وتايلاند بدور المجموعات، من أجل دخول الأدوار الإقصائية بأفضل شكل ممكن ومواصلة البحث عن اللقب الآسيوي الغائب، حيث كان التتويج الأخير بالنسبة لهم في نسخة 1996، علماً بأنهم خاضوا آخر نهائي في نسخة 2007 وخسروه ضد العراق.

وحقق المنتخب السعودي لقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و1988 واخيراً 1996، كما حل وصيفاً 3 مرات. ولعب الأخضر في المسابقة الأبرز على مستوى القارة 49 مباراة، حقق 22 فوزاً، وتعادل 13 مرة، وتلقى 14 هزيمة، واحرز لاعبوه 71 هدفاً واستقبلت شباكه 48 هدفاً.

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جدير بالذكر أن صاحب المركز الأول بالإضافة إلى الثاني من كل مجموعة بالمجموعات الـ 6 يتأهلان إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة السعودية ضد قرغيزستان

وجاء ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة السعودية ضد قرغيزستان على النحو الآتي:

1- تايلاند 3 نقاط.

2- السعودية 3 نقاط.

3- قرغيزستان 0 نقاط.

4- عمان 0 نقاط.

موعد مباراة السعودية ضد قرغيزستان في كأس آسيا 2023

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء غد الأحد الموافق 21 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة السعودية ضد قرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في بطولة كأس آسيا 2023.