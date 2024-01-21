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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. البريكان والدوسري يقودان تشكيل السعودية أمام قيرغيزستان

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

أعلن الجهاز الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، عن تشكيل الأخضر الرسمي أمام نظيره قيرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس اَسيا 2024.

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ريال مدريد يتأخر أمام ألميريا بهدفين في الشوط الأول

تشكيل السعودية أمام قيرغستان

حراسة المرمى: أحمد الكسار 

الدفاع: حسان التمبكتي – علي لاجامي – علي البليهي 

الوسط: سعود عبد الحميد – سامي النجعي – عبد الإله المالكي – محمد البريك 

الهجوم: فراس البريكان – سالم الدوسري.

وكان المنتخب السعودي قد خطف فوزًا مثيرًا أمام نظيره العماني بنتيجة 2/1، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة السادسة بكأس آسيا، بالتساوي مع نظيره التايلاندي، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط.

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