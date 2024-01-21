كأس آسيا.. البريكان والدوسري يقودان تشكيل السعودية أمام قيرغيزستان

أعلن الجهاز الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبيرتو مانشيني، عن تشكيل الأخضر الرسمي أمام نظيره قيرغيزستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس اَسيا 2024.

تشكيل السعودية أمام قيرغستان

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسان التمبكتي – علي لاجامي – علي البليهي

الوسط: سعود عبد الحميد – سامي النجعي – عبد الإله المالكي – محمد البريك

الهجوم: فراس البريكان – سالم الدوسري.

وكان المنتخب السعودي قد خطف فوزًا مثيرًا أمام نظيره العماني بنتيجة 2/1، في المواجهة التي جمعت بينهما في إطار مباريات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة السادسة بكأس آسيا، بالتساوي مع نظيره التايلاندي، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط.