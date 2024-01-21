ريال مدريد يتأخر أمام ألميريا بهدفين في الشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في الخوج فائزًا خلال الشوط الأول من مباراته أمام ريال مدريد بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف ألميريا الأول من خلال اللاعب لارجي رامازاني، بعد الاستفادة من الخطأ في التمرير بالنسبة لدفاع ريال مدريد ليُحرز هدف التقدم.

بينما أضاف إدجار جونزاليس بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من المباراة، ليدخل لاعبي ريال مدريد غرفة الملابس وهم متأخرون بهدفين نظيفين.

وتعرضت جماهير ريال مدريد لصدمة كبيرة بعد التأخر من ألميريا، خاصة وأن الفريق ودع بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة بنتيجة 2/0.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: كيبا.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فالفيردي.

الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو.