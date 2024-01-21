باحثة عن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي: "نمارس صبرًا استراتيجيًا"

علقت شيماء البكش، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، مشددة على أن هذا اللقاء هو خطوة مهمة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحرالأحمر.

الرئيس السيسي حذر الكثيرين

وأوضحت أن هذا اللقاء له أهمية كبرى خاصة بعد اتفاقية إثيوبيا مع أرض الصومال بحق الانتفاع بـ19 كيلومترًا من ميناء "بربرة"، لبناء قاعدة عسكرية ومنفذ تجاري، وجاء ذلك خلال مداخلة مع "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أكد أن انتهاك سيادة الصومال كدولة عربية، هو انتهاك للدول العربية ككل.

وأشارت الباحثة بالمركز المصري، إلى أن مصر مازالت متبعة سياسية “الصبر الاستراتيجي”، موضحة أن الرئيس السيسي حذر الكثيرين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس الصومالي اليوم.

وكان أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح لأي جهة بتهديد الصومال، وذلك تعليقًا على اتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

أضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأحد: "مش هنسمح أن حد يمس الصومال ومحدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها، خاصة إذا طلبت الصومال تدخل مصر".

وجه رسالة إلى إثيوبيا قائلًا: "أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أمر متاح بالطرق التقليدية، لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي للسيطرة عليها، زي اتفاقكم مع أرض الصومال طبعًا محدش هيوافق عليه".

مصر ترفض التدخل في شئون الصومال:

أكد أن موقف مصر واضح من الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، وهو الرفض بالتدخل بشئون الصومال ودعم وحدة وسلامة أراضيها.