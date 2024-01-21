قنا: زيادة معدل تلقي الشكاوي دليل ثقة المواطنين

فسر عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، زيادة معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضي، كإشارة عن مدى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوي ، كما أنها دليل واضح علي ثقة المواطنين فيها نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى ، والحد من أسباب تكرارها ، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين .

نسبة إنجاز الشكاوي:

وبيّن المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الأحد، إن المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز 99.98 ٪ بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال عام 2023 ، لتصبح بذلك محافظة قنا من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها .

عدد الشكاوي العام الماضي:

وأضاف أنه تم تلقي 6197 شكوي خلال عام 2023 ، منها 4659 شكوي فردية ، و 1520 شكوي جماعية تم الرد عليها جميعا، وبلغ اجمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى، فضلًا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.

ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

وأبرز المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا اصدار تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ، مما كان له آثار إيجابية ملموسة لدى أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.