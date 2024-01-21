بلاغ لوزير الداخلية ضد زوجة صلاح محسن بسبب الصور الفاضحة

بلاغ لوزير الداخلية ضد زوجة اللاعب صلاح محسن وطلب التحقيق في جريمة الاعتداء على القيم الإنسانية بنشر الفضائح وفبركة صور وأسماء فتيات.

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم الى وزير الداخلية برقم 7514394 مطالبا المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى لـ “إسراء سامح37" على "انستجرام" وجاء في البلاغ أن المجتمع المصري فوجئ بقيام موقع إلكتروني باسم فتاة منسوب لمن قيل أنها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم إسراء سامح 37 ونشرت عنه كل وسائل الإعلام المصرية ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.

وفي البلاغ أن هذا الفعل من الرابط إسراء سامح يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسئ والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يوجب ويحق معه عقاب القانون وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية لصاحب الرابط إسراء سامح.