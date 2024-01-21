يحسن صحة القلب.. طريقة تحضيرعصير الرمان بالخلاط

عصير الرمان من المشروبات الصحية التي تحمي جسمك من الإصابة بالسرطان وتحسن صحة القلب، لذا عليك تناوله يوميًا لاستغلال فوائده، لذا نقدم لك طريقة عمل عصير الرمان في الخلاط.

عصير الرمان

طريقة عمل عصير الرمان بالخلاط

المقادير

- الرمان : كوب (طازج)

- الماء : كوب ونصف

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي الرمان في الخلاط مع نصف كوب من الماء.

صفّي المزيج في إبريق واسع.

أضيفي الماء المتبقي للإبريق، والسكر، والملح، وعصير الليمون، وحركي المكونات جيداً.

صُبي العصير في الأكواب ثم قدميها.

فوائد الرمان

الحماية من الألزهايمر

تعد مضادات الأكسدة المتواجدة في عصير الرمان القدرة على إعاقة تقدم وتطور مرض الزهايمر في جسم المريض، وحماية ذاكرته من التلف والضرر.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة ، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.

تقليل الالتهاب المزمن

بفضل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ، قد يساعد شرب عصير الرمان في مكافحة الالتهاب المزمن، أظهرت الأبحاث أن إحدى الطرق التي يمكن بها لمضادات الأكسدة هذه أن تحارب الالتهاب هي العمل مع بروتينات معينة تشارك في إشارات الخلايا ، والتي يمكن أن تكون في النهاية وقائية ضد بعض الأمراض المزمنة.

يحسن صحة القلب

تظهر بعض الأبحاث فوائد شرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم ، وهو عامل مهم لحماية قلبك، في الواقع ، يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساهم في حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب مثل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.