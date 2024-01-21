لجنة الشؤون العربية تستضيف نبيل فهمي في ندوة بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين لقاء مفتوحا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في اطار تداعيات العدوان الاسرائيلي علي غزة.

صرح بذلك وكيل نقابة الصحفيين مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة حسين الزناتي يقام اللقاء غدا الاثنين فى السادسة مساء بالدور الثالث بمبنى النقابة.

وأشار الزناتى ان اللقاء سيكون بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من السفراء والمتخصصين في الشؤون العربية والزملاء المهتمين بهذا الملف.



