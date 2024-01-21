محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء وائل مصطفي حسن رئيس جهاز تعمير سيناء، في مكتبه بالعريش، خلال زيارته الي المحافظة، في حضور المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير سيناء.

وأكد المحافظ ، الدور الكبير الذي يقوم به جهاز تعمير سيناء في تنمية وتعمير محافظة شمال سيناء طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، معلنًا عن قيام الجهاز بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية علي أرض المحافظة.

وأشار المحافظ، إلي قيام الجهاز بتنفيذ مشروعا إقامة 5 تجمعات حضارية وتنموية في مركزي الشيخ زويد ورفح، حيث أن المرحلة الأولي من المشروع تستهدف إنشاء 4000 منزل، وأنه حاليا يجري الرفع المساحي للمشروع تمهيدًا لبدء العمل، بجانب إقامة سوق السمك الحضاري في مدينة العريش بتكلفة تبلغ 78.6 مليون جنيه.

بدوره أكد اللواء وائل مصطفي حسن رئيس جهاز تعمير سيناء، علي القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بسيناء، لتكون قاطرة تنمية حقيقية علي أرض الواقع في كل القطاعات، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار رئيس يقوم بتنفيذ عدة مشروعات تنموية علي أرض شمال سيناء.