وزير النقل يتفقد ورش أسوان للسكك الحديدية لمتابعة أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة بكافة ورش السكك الحديدية.

وفي اطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وذلك خلال فعاليات " شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد "، حيث ترتكز خطة تطوير الورش على 4 محاور رئيسية هي ( تطوير المباني – تجهيزها باحدث المعدات) وامدادها بالعناصر البشرية المؤهلة سواء من العناصر البشرية الجديدة التي تم تخريجها من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أو تم تأهيلها وتدريبها والاكاديمية العسكرية المصرية وتدريب وتثقيف واعادة تاهيل العناصر الحالية ، باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية ، بالاضافة الى حوكمة قطع الغيار وعدم القيام باجراءات الشراء لاي قطع غيار الا بعد التأكد من عدم وجودها بجميع ورش الهيئة وربط جميع هذه الورش بمنظومة إلكترونية محكمة بمكتب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية المختص .

تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين بها واكد على عدم خروج اي قطار الا بعد التاكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقاً للمواصفات الفنية ، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية ، كما وجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وان الحافز لمن يستحق وان المناصب بالكفاءة وليست بالاقدميه .



كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية اعمال التطوير التي تتم بالورشة والتي تنفذها النيل العامة للانشاء والطرق التابعة لوزارة النقل وحيث تشمل اعمال التطوير (انشاء ورشة جرارات واستكمال السكك -انشاء ورشة العربات – انشاء مبنى ادارى جديد وتطوير وترميم ورفع كفاءة المبنى الاداري القديم – احلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه بالورشة - احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالورشة – اعمال الكهرباء والمحولات بالورشة – اعمال شبكة الحماية المدنية ونظام الانذار الآلي والاطفاء) بالإضافة إلي السكك الحديدية اللازمة للورشة وقد بلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 85 % ومن المنتظر الإنتهاء منها 31 مارس 2024 ، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الجولة ان تطوير ورش اسوان للسكك الحديدية يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 5 ورش جديدة )، مشيرا الى انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الامريكية في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جاري التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية / المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات .



جدير بالذكر أن ورشة أسوان للسكك الحديدية تقع على مساحة 46714 متر مربع ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وستؤدي أعمال التطوير للورشة إلى زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يؤدي لها أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة)