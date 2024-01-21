التقديم مستمر| قائمة أسماء الجامعات الأهلية والخاصة 2024

يواصل طلاب الثانوية العامة التقديم في الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام 2023-2024.

وفتحت الجامعات الأهلية والخاصة باب التقديم للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري ويستمر لمدة أسبوعين.

ويتاح التقديم في الجامعات الأهلية والخاصة بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لجميع الكليات طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، بعد فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

كما يتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/ 2023، ويحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/ 2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

قائمة الجامعات الخاصة 2024

جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST.

جامعة مصر الدولية .

الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC.

جامعة الأهرام الكندية ACU.

الجامعة البريطانية في مصر BUE.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI.

جامعة سيناء SU.

جامعة فاروس بالإسكندرية .

جامعة النهضة ببنى سويف .

جامعة المستقبل .

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة .

جامعة هليوبوليس .

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر .

جامعة حورس.

الجامعة المصرية الصينية .

جامعة ميريت .

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة بدر بأسيوط.

جامعة الصالحية الجديدة.

جامعة الحياة.

جامعة مايو.

قائمة أسماء الجامعات الأهلية 2024

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

جامعة مصر للمعلوماتية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة جنوب الوادي الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.



تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024

بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

