إلكترونيًا| فتح باب التقديم في الجامعات الأهلية 2024

فتحت الجامعات الأهلية باب تقديم الطلاب للالتحاق بالدراسة بها إلكترونيًا في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

ويستمر باب التقديم في الجامعات الأهلية مفتوحًا بشكل مباشر للجامعات لمدة أسبوعين من موعد البدء المقرر له السبت الموافق 13 يناير الجاري.

قائمة أسماء الجامعات الأهلية 2024

تشمل الجامعات الأهلية كل من: جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، وجامعة النيل الأهلية، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية.

كما تشمل الجامعات الأهلية كل من: جامعة بني سويف الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

آلية التقديم في الجامعات الأهلية 2024

يتم التقديم في الجامعات الأهلية بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لجميع الكليات طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، بعد فتح باب القبول للحاصلين علي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

تنسيق الجامعات الأهلية

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

