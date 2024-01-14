محمد صلاح يتعادل لمصر أمام موزمبيق من ركلة جزاء

حصل المنتخب المصري على ركلة جزاء خلال مواجهته أمام موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

جاءت ركلة الجزاء بعدما تدخل مدافع المنتخب الموزمبيقي على قدم مهاجم الفراعنة مصطفى محمد في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت الضائع من المباراة.

ودخل محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء، لينجح في تسجيلها ويتعادل الفراعنة بهدفين مقابل هدفين.

بدأ منتخب مصر المباراة أمام موزمبيق بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع. حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

فيما قاد الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

بينما جاء على مقاعد البدلاء، كل من:

محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا