ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق صافرة حكم نهائي كأس السوبر الإسباني بين الريال والبارسا في الـ 9 من مساء اليوم الأحد، حيث يشهده ملعب "أول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، كوندي.

خط الوسط: روبيرتو، فرانك دي يونج، إليكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري.

ووصل ريال مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني بعدما حقق الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5/3، بينما فاز برشلونة على أوساسونا بهدفين نظيفين.