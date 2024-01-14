الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: الأزمة الإنسانية والدمار الهائل بقطاع غزة الأكثر تعقيدا وتحديا بالعالم

الدمار الهائل بقطاع
الدمار الهائل بقطاع غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليونين آخرين، تمثل واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدًا وتحديًا" في العالم.

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الأونروا: الحرب الدائرة منذ 100 يوم في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة

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30 مظاهرة في لندن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

وقالت "الأونروا" ، في تغريدة على حساب الوكالة الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إن الدمار الهائل والنزوح والجوع والخسارة خلال المائة يوم الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

وأضافت الوكالة "لقد أصبحت العمليات الإنسانية واحدة من أكثر العمليات تعقيدا وتحديا في العالم، بسبب الحصار المشدد على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن المساعدات المقدمة للقطاع ليست كافية لتلبية الاحتياجات.

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