السجن 10 سنوات لعامل بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها بجرجا

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة عامل يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بدائرة القسم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة جرجا بلاغًا من فتاة ضد عامل يقيم بدائرة القسم لقيامه بتهديدها بنشر صورها على الفيس بوك لابتزازها ماديا .

وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وجرى تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة تهديد المجني عليها وإفشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بها والمبادئ والقيم الأسرية وتهديدها مقابل مبالغ مالية من المجنى عليها وابتزازها وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.