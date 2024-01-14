رؤساء الأندية وأعضاء مجلس النواب بالقليوبية يتابعون مباراة المنتخب

حرص عدداً من نواب البرلمان ورؤساء الأندية بالقليوبية، علي مشاركة الجماهير والمشجعين لمتابعة مباراة منتخبي مصر وموزمبيق في بطولة كأس أمم إفريقيا حيث تواجد النائب درويش مرعي عضو مجلس النواب والنائب السابق حسين عشماوي رئيس نادي قليوب وسط الجماهير لمتابعة ومؤازرة المنتخب.



في سياق متصل شهدت مراكز شباب القليوبية اقبالا كبيرا من الرواد لمشاهدة مباراة مصر وموزنبيق في بطولة كأس الامم الافريقية 2024 ، وقد أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 تاتي وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وتذاع المباريات ب 12 مركز شباب ببنها ، و6 مراكز شباب بقليوب ، و 13 مركز شباب بكفر شكر ، والمركز بشبين القناطر ، و7 مراكز بشبرا الخيمة ، و8 مراكز بالخانكة ، و 9 مراكز بطوخ ، و 6 مراكز بالقناطر الخيرية.

و تهدف وزارة الشباب والرياضة الى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لخدمة الجمهور المترردين وجذب النشء والشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مرتكز الشباب .

كما تهدف للوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الأفريقية 2024 رافعة شعال #شجع_مصر لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات على مدار البطولة .

مباراة منتخب مصر

IMG20240114201145

IMG20240114201143

IMG20240114201134

IMG20240114193041

IMG20240114191850