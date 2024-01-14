رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يشارك بالاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في الإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية المقام في العاصمة التونسية، في السادس عشر من يناير الجاري، ممثلا للاتحاد ويضم الإجتماع رؤوساء ثمان اتحادات بث دولية و ذلك في مقر اتحاد الاذاعات العربية بدولة تونس.

التبادل البرامجي والإخباري

ويجري الدكتور عمرو الليثي مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة و التلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي والإخباري، إضافة الي توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والآسيوي.

كما يشارك السيد رئيس الاتحاد في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي " والمنعقد يومي ١٧ و ١٨ يناير الجاري بتونس