الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يشارك بالاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في الإجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية المقام في العاصمة التونسية،  في السادس عشر من يناير الجاري، ممثلا للاتحاد ويضم الإجتماع رؤوساء ثمان اتحادات بث دولية  و ذلك في مقر اتحاد الاذاعات العربية بدولة تونس. 

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منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الصومال ضد إثيوبيا

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وفد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

التبادل البرامجي والإخباري

ويجري الدكتور عمرو الليثي مباحثات مع رؤوساء هيئات الإذاعة و التلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي والإخباري، إضافة الي توقيع  اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والآسيوي.

كما يشارك السيد رئيس الاتحاد  في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي " والمنعقد  يومي ١٧ و ١٨ يناير الجاري    بتونس

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