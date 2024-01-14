قرار جديد حول عصابة الشرطة المُزيفة في الخليفة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس 6 أشخاص، لاتهامهم بالنصب على المواطنين في منطقة الخليفة والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مالك محل مفروشات ونجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، تعرضا للنصب من قبل المتهمين، لافتا إلى أنه تعرف على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لرغبته فى تغيير عُملة "محلية إلى أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة "ميكروباص" وقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة" وإستولوا منهما على مبلغ مالى عملة "محلية" ولاذوا بالفرار.