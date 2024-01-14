الشناوي يتألق ويمنع موزمبيق من فرصة التعادل

منع محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة موزمبيق من تسجيل هدف التعادل في المباراة والتي تجمع بينهما الآن، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.





كان محمد حمدي أعاد للخلف في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية لكنها كانت قريبة من الدخول للمرمى ليتألق الشناوي ويخرجها بعيدا إلى ركلة ركنية.



سقط الشناوي على الأرض ودخل الجهاز الطبي من أجل علاج حارس الفراعنة بعد شعوره بآلام.

وسجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.



تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.

حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

مقاعد البدلاء:

محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا.

