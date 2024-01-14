الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشناوي يتألق ويمنع موزمبيق من فرصة التعادل

مصر وموزمبيق
مصر وموزمبيق

منع محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة موزمبيق من تسجيل هدف التعادل في المباراة والتي تجمع بينهما الآن، في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي" ، في كوت ديفوار.
 

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المحمدي: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا

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أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق محمد صلاح يقود الهجوم


كان محمد حمدي أعاد للخلف في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية لكنها كانت قريبة من الدخول للمرمى ليتألق الشناوي ويخرجها بعيدا إلى ركلة ركنية.


سقط الشناوي على الأرض ودخل الجهاز الطبي من أجل علاج حارس الفراعنة بعد شعوره بآلام.
وسجل هدف التقدم مصطفى محمد لاعب المنتخب في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من محمد حمدي، تصل لصلاح لكن تفلت منه الكرة ليسددها مصطفى محمد سريعا في شباك موزمبيق.
 

تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.
محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي في خط الدفاع.
حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.
ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.
مقاعد البدلاء:
محمد أبوجبل، محمد صبحي، علي جبر، أحمد فتوح، عمر كمال، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى فتحي، محمود كهربا، مرموش، أحمد حسن كوكا.
 

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