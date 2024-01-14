الأحد 14 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تكليفات رئيس جامعة القاهرة لعميدة الإعلام

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة ثريا أحمد البدوي محمد حامد بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الإعلام. 

تعيين 13 قيادة جامعية جديدة في جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يضع 5 محاور أساسية لتطوير العلم العتيق

وتمنى رئيس جامعة القاهرة لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة 

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتورة ثريا البدوي بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

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