لاعب الكاميرون السابق يهاجم أونانا ومانشستر يونايتد بسبب الكان

هاجم سيباستيان باسونج، اللاعب الكاميروني الدولي السابق، الحارس أندريه أونانا، لاعب مانشستر يونايتد، بعد موقفه من خوض كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تواصل مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل لعب أونانا مباراة توتنهام، وهو ما رحب به حارس المرمى.

ورفض باسونج ترحيب أونانا بخوض مواجهة توتنهام، مما جعل اللاعب الكاميروني السابق يهاجمه بشده، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "بالتأكيد هذا أمر غير محترم من مانشستر يونايتد أن يطلب من أونانا القيام بمثل هذا الشيء، كما أنه من السيء حقًا أن يفكر أونانا في ذلك".

وتابع: "هذا الفعل يبعث برسالة سيئة، ليس فقط للكاميرون، ولكن أيضًا للاحترام الذي سمنحه الناس لكأس الأمم الأفريقية وللطريقة التي يجب أن يعاملونا بها، أي المساواة".

وأكمل اللاعب الكاميرني تصريحاته: "في حالة لو لم نحترم أنفسنا، فكيف تتوقع أن يعاملك الآخرون بشكل مختلف وباحترام؟".

وأردف: "أنا أحب أونانا، وسأسانده دائمًا عندما يتعين علي ذلك، ولكن عندما تحدث أشياء كهذه، فإن الأمة وفخر البلد والقارة أعلى بكثير من أي فرد، بالنسبة لي، يجب أن يبقى في المنزل ويعاقب".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكاميروني بنظيره الغيني في المباراة التي تنطلق في السابعة من مساء الغد.