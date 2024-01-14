بلقيس فتحي تصدم طليقها بتعليق جريء على جدل زواجها للمرة الثانية

خرجت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي عن صمتها لتحسم حقيقة زواجها مجددًا التي ترددت على ألسنة البعض مؤخرًا، وذلك خلال إجرائها لقاء تلفزيوني على هامش حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في الإمارات.

بلقيس فتحي عن أنباء زواجها مجددًا: اللي عايزني يجيلي أنا مبروحش لحد

وصرحت بلقيس فتحي بأنها لم تتزوج حسبما تداول البعض، مؤكدة أنها لم ترفض الفكرة أو تمانع اتخاذ خطوة الزواج، ولكنها لم تجد العريس المناسب، حيث قالت: "أنا عايزة أتجوز، لسه مجاش العريس بس وماله يا أخويا نتجوز، اللي عايزني يجيلي، أنا مبروحش لحد".

بلقيس فتحي

وأضافت: "الواحد ينفصل ويزعل ويرجع يحب من أول وجديد وينسيك القديم، صح ولا لا؟، لما أرجع أحب هعملكم أغاني حب بالكوم".

في الوقت نفسه، أعربت بلقيس فتحي عن امتنانها الشديد بترحيب الجالية اليمنية بها قبل حفلها في الإمارات، حيث قالت: "ما بيقصروا في الإمارات ودايمًا حاضرين حفلاتي، ولكن أنا دلعت اليمني والمصري والإماراتي ودلعت الكل".

بلقيس فتحي

بلقيس فتحي توجه رسالة خاصة للفنان سيف نبيل: شريك نجاح

كما وجهت رسالة خاصة للفنان سيف نبيل بعد نجاح ديو "ممكن" الذي تشاركا معًا في غنائه، حيث تخطى عدد مشاهدات فيديو كليب الأغنية حاجز 143 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقالت بلقيس: "ما في حد يطلع ويغني معاه في فيديو كليب وما يكون شريك نجاح، الأغنية اعتمدت بنجاحها بشكل أساسي بوجودي ووجوده فهو شريك نجاح".

بلقيس فتحي

آخر أغاني بلقيس فتحي

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية أغنية شذكرك بيا، التي سبق وطرحتها في شهر ديسمبر الماضي، وتجاوز عدد مشاهداتها حتى الآن 2 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "شذكرك بيا" من كلمات حازم جابر، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع حسام الدين، وميكس وماستر جاسم محمد.