جامعة المنصورة تبحث تنشيط التبادل الطلابى مع وفد جامعة مانشستر لطب الأسنان

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفد جامعة مانشستر بإنجلترا، خلال زيارته لبرنامج المنصورة مانشستر بكلية طب الأسنان بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة رضوى عميرة مدير البرنامج.



وضم وفد جامعة مانشستر البروفيسور: جوليان ياتس Julian Yates- نائب عميدكلية طب الأسنان، الدكتور: ماناس ديف Manas Daveمسؤول التقييم، البروفيسور: سيوبهان باريSiobhan Barry - مدير مرحلة الدراسات العليا، الدكتور: نيل باتل Neil Patel- مدير المقررات.



تأتى زيارة وفد جامعة مانشستر بانجلترا، لمتابعة العملية التعليمة ببرنامج المنصورة - مانشستر لطب الأسنان بجامعة المنصورة، كما تم مناقشة تنشيط التبادل الطلابى وتعظيم التعاون فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، اهتمام جامعة المنصورة بالشراكة مع الجامعات الدولية والمرموقة لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير الدولية ، مما ينعكس بقوة على جودة المخرج التعليمي، وأن مثل هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدولية من جامعة المنصورة، والذى يسهم بفاعلية فى زيادة مصادر تمويل الجامعة و توفير الإمكانات التعليمية لتطوير المعامل وطرق التعليم الحديثة.



وأوضح الدكتور ياسر لطفى، أن هناك تنسيق كامل والالتزام بالخطة والبرنامج الدراسى لجامعة مانشستر، والتى أسهمت فى تطوير كلية طب الأسنان وتقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة بالمعايير العالمية.

وأشار أنه تم البدء بهذا البرنامج لطب الأسنان مع جامعة مانشستر وقبول الطلاب من بداية العام الجامعى 2017/2018 ويعد أول برنامج نوعى وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.