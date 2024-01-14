الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح وموقف عبد القادر

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعبه خالد عبد الفتاح مدافع الفريق بجانب موقف الجناح الأيسر أحمد عبد القادر.

واكتفى المدافع خالد عبد الفتاح، بجلسة علاج طبيعي في صالة الجيمانزيوم ، في ضوء البرنامج الذي يؤديه تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن خالد عبد الفتاح خضع لأشعة السونار تبين منها أنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.‏

في المقابل ، بدأ الجناح الأيسر أحمد عبد القادر مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏ ‏