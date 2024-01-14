طريقة عمل عصير فراولة بـ حليب جوز الهند| يعزز صحة القلب

حليب جوز الهند من أفضل الأنواع التي يمكنك تناوله؛ فيحتوي على عناصر غذائية مهمة لرفع المناعة وتعزيز صحة القلب والوقاية من قرح المعدة، لذا نقدم لك طريقة عمل عصير فراولة بحليب جوز الهند.

طريقة عمل عصير فراولة بـ حليب جوز الهند

المقادير

- الفراولة : 5 حبات

- حليب جوز الهند : ربع كوب

- عسل : ملعقة صغيرة

- ماء بارد : ربع كوب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في إبريق الخلاط الكهربائي، ضعي الفراولة مع الحليب، والعسل، والماء، واخلطي جيداً.

ضعي القليل من الثلج في الخلاط، واخلطي قليلاً، ثم صُبي المزيج في أكواب التقديم، وقدميه فوراً.

فوائد حليب جوز الهند

يقلل من قرحة المعدة

وفقا لدراسة نشرت في أبحاث العلاج بالنباتات، فإن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للسرطان، والتي لديها القدرة على الحد من نمو القرحة وتقليل حجمها.

يعزز صحة القلب

حليب جوز الهند يساعد في تعزيز صحة القلب بسبب وجود حمض اللوريك في ذلك وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض أن تناول عصيدة جوز الهند يساعد على خفضالكوليسترول السيئ وزيادة الكولسترول الحميد بنسبة18 ٪ .

يقوي الجهاز المناعي

يحتوي جوز الهند على حمض اللوريك، والذي يعرف أنه يدعم الجهاز المناعي وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويمنع نمو السلالات البكتيرية مثل المكورات العنقودية الذهبية، المتفطرة السلية والعقدية الرئوية وهذا بدوره يساعد على حماية الجسم من الالتهابات البكتيرية المختلفة.

فقدان الوزن

يشير الباحثون إلى أن حليب جوز الهند يمكن أن يساعد في فقدان الوزن لأنه يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة تشير الدراسات إلى أن هذه الدهون الثلاثية متوسطة تعمل على خفض وزن الجسم ومحيط الخصر بالمقارنة مع الدهون الأخرى وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتناولون الأطعمة التي تحتوي على الدهون الثلاثية المتوسطة السلسلة لديهم شهية أقل بكثير في الجزء الأخير من اليوم.