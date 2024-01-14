مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 14 يناير، عند مستوى 1,983.18 نقطة بانخفاض قدره 3.20 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 739.88 نقطة بانخفاض بلغ قدره نحو 1.57 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو 3 ملايين و708 آلاف و497 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و265 ألفاً و967 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 115 صفقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أسواق الأسهم الأردنية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 14 يناير، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.19%، ليصل الى مستوى 2477.60 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2478 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 14 يناير، منخفضاً 56.06 نقطة ليقفل عند مستوى 12060.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 336 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء،الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و6.36% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: أنعام القابضة، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وصدر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية، والراجحي، وتوبي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضًا بما يصل الى نحو 110.98 نقاط ليقفل عند مستوى 24721.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها نحو 14.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.