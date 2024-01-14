عاجل
أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق محمد صلاح يقود الهجوم مئة يوم وغزة تقاوم.. أبرز ما قاله حسن نصر الله
الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

يعبر عن روح الفن المصري القديم

تفاصيل تصميم بوستر الدورة الـ 55 من معرِض القاهرة الدُولي للكتاب 

بوابة الوفد الإلكترونية

حرصت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي أن يتم تصميم بوستر معرض الكتاب الـ 55 ليعبر عن روح الفن المصري القديم، باعتبار الحضارة المصرية مهدًا للاصالة والفنون بمفرداتها المتعددة.

 

وقال الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، مصمم بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55 لعام ٢٠٢٤: "إن التصميم هذا العام اتخذ روح الفن المصري القديم، دمجاً مع فن الخط العربي، ويتصدر التصميم نحت بارز للمعبودة "سيشات" إلهة الحكمة والمعرفة والكتابة في مصر القديمة، حيث يرجع لها الفضل في اختراع الكتابة، وارتبط اسمها بمجالات علم الفلك والمعمار والبناء والرياضيات، وهي المجالات المعتمدة أساساً على مهارات الكتابة والتدوين.

وتظهر "سيشات" ممسكة بقلم الكتابة ترسم شقوقاً على جريدة نخل، للدلالة على تسجيل مرور الوقت، وتحمل فوق رأسها شعاراً سباعى الأذرع.

وعلى جانب التصميم يظهر شخصية المعرض هذا العام سليم حسن (١٨٩٣-١٩٦١)، أحد رواد علم الآثار، وصاحب موسوعة "مصر القديمة"، والعديد من الدراسات الرائدة في هذا المجال، ويليه شخصية معرض الطفل يعقوب الشاروني (١٩٣١-٢٠٢٣)، أحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، ثم تأتي ضيف شرف المعرض مملكة النرويج، أما خلفية التصميم فتبدو كالبرديات القديمة، ولكن بعلامات مائية بالخط العربي تحمل شعار الدورة في إيقاع متكرر (نصنع المعرفة... نصون الكلمة)».

الجريدة الورقية