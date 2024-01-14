الإرشاد الزراعي ينظم ندوة خلقية عن محصول البطاطس بالصف

نفذت إدارة الإرشاد الزراعي، تحت رعاية الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى، ندوة حقلية عن البطاطس محافظة الجيزة مركز الصف ناحية عرب الحصار، وذلك يوم الأحد الموافق 14/½024 وبحضور عدد 15مزارع.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة كريستين مجدى متابع الإدارة المركزية للارشاد الزراعى، والدكتور احمد محمد حامد باحث اول بمعهد بحوث البساتين، والمهندس عاصم عطية عطية الحدة مدير الارشاد بمديرية زراعة الجيزة، والمهندسة ريهان ابراهيم اخصائي محاصيل البستانية بالجيزة، والمهندس طارق يحيي سالم مدير الإدارة الزراعية بالصف، والمهندسة حنان رابغ ابو سريع مدير الارشاد بالإدارة الزراعية بالصف وكانت حالة المحصول جيدة جدا وعمر النبات 10 يوم والمجموع الخضرى مناسب لعمر النبات.

وجاءت أهم التوصيات بالندوة:

-يتم الانتظام فى الرى خلال مراحل النمو المختلفة مع الاهتمام بالتسميد البوتاسى بالكميات الموصى بها لتحجيم المحصول بصورة جيدة

-يجب مقاومة مقاومة الحشائش بالعزيق والرش