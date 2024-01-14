لقاء البابا تواضروس برهبان الأديرة القبطية

الكنائس فى أسبوع

عقد قداسة البابا تواضروس الثانى الاثنين الماضى، لقاءً رعوياً مع رؤساء عدد من الأديرة الرهبانية العامرة، ووفود من رهبان هذه الأديرة، بمناطق برية شيهيت، وطريق العلمين، ومريوط وجبل القلمون والبرية الشرقية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، ذلك بمناسبة تقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وتخلل اللقاء كلمة روحية.

رئيس الإنجيلية يلقى عظة روحية بكنيسة الزيتون

ألقى الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الإنجيلية، العظة الروحية الجمعة الماضية، بكنيسة التابعة للطائفة بمنطقة الزيتون بحضور عدد كبير وراعيها القس وائل عوض، وكانت خدمة العظة حول «فرح الميلاد وسط الأزمات».

«الصلاة.. القوة الناعمة المقدسة» أبرز أنشطة الكاثوليك

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، الخميس الماضى، فعاليات القداس الإلهى بمناسبة بدء سنة الصلاة الجديدة، والذى جاء تحت شعار «الصلاة هى القوة الناعمة بالمقدسة».

شارك فى الصلاة الأنبا باخوم النائب البطريركى، والقمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامى، واستهل البطريرك الفعاليات بكلمة العظة من خلال توضيح تاريخ احتفال الكنيسة الكاثوليكية بسنة اليوبيل عبر الأحقاب الزمنية، مؤكداً أهمية الصلاة لمواجهة الأزمات.