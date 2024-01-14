دوري الجمهورية .. مشوار ناشئي الأهلي بالبطولة قبل انطلاق المرحلة النهائية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام 2005 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على نظيره المقاولون العرب، بحماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين الساعات الأخيرة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر ، لحساب منافسات الجولة ١٢ من بطولة دوري الجمهورية.





وبعغد مرور 12 جولة من المنافسات ، تمكن الأهلي بهذا الانتصار من رفع رصيده إلى النقطة ٤١ ،مسجلاً ٤٥ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا ، بينما تلقت شباكه 17 هدفًا.

وقدم الأحمر خلال المواجهة مباراة متميزة للغاية، وعاد بقوة رغم تأخره بالهدف الأول، وسجل خمسة أهداف وأضاع ركلة جزاء ومعها العديد من الفرص، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة، قبل الدخول في منافسات المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

تشكيل الجهاز الفني لأهلي 2005 ..

ويتشكل الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.



مصر في أمم أفريقيا ..

على صعيد آخر ، يستعد المنتخب الوطني ، لخوض أولى مواجهاته ببطولة الأمم الأفريقية ، مساء اليوم الأحد أمام موزمبيق ، خلال المنافسات التي يتواجد بها في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة منتخبات "غانا ، الرأس الأخضر وموزمبيق وتنطلق فعاليات البطولة 13 يناير 2024، على أن تنتهي 11 فبراير.

ويخوض المنتخب الوطني المنافسات بقائمة لاعبين على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد..

خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.