بويات منتهية الصلاحية.. مضبوطات حملة تموينية بالزقازيق

شنت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة، حملة على المحال التجارية لمتابعة حركة البيع والشراء، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة التموينية المفاجئة عن تحرير المحضر رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٤ م جنح ثان الزقازيق، ضد أحد أصحاب محال بيع مواد الطلاء لحيازته وعرضه للبيع بويات وورنيش ومواد طلاء منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ١٠٧ عبوة مواد طلاء باجمالي وزن ١٣٣ كيلو جرام وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

تم تحرير ٤ محاضر لمحال تجارية لعدم الاعلان عن اسعار السلع، تحرير ٣ محاضر لعدم احتفاظ العاملين بالمحلات التجاريه بالشهادات الصحية.

وقامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية وتحرير محضر إثبات حاله ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل المخبز، ومحضرين اثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و٣ محاضر اثبات حالة لعدم نظافة المخبز.