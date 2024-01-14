بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون المشترك في مجال العدالة الناجزة

وقع اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

ونص بروتوكول التعاون على استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها، وعقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة.

يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.

ووجه المستشار مسعد الفخراني الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.