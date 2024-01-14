عاجل
أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق محمد صلاح يقود الهجوم مئة يوم وغزة تقاوم.. أبرز ما قاله حسن نصر الله
الأحد 14 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون المشترك في مجال العدالة الناجزة

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

txt

وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان مركز الشبكة الوطنية للطوارئ| صور

txt

المالية: إصدار سندات بالعملات المحلية في أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد

 

ونص بروتوكول التعاون على استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها، وعقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة. 

يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري.

 

ووجه المستشار مسعد الفخراني الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية بالمحافظات وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مشروع إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق

وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال تطوير طريق أبو حاكم بالزقازيق

وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان معرض "أيادي مصر" ومسار العائلة المقدسة بالزقازيق

إنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة خلال زيارته للعريش
الجريدة الورقية