ابن أحمد مكي يكشف كواليس الكبير أوي 8

تفصلنا أيام عن شهر رمضان الكريم الذي يستعد فيه الجمور لإستقبال الأعمال الدرامية، ومن ضمنها مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن سباق 2024.

ومن جانبه كشف الفنان مصطفى غريب، عن كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي 8، وذلك خلال تصريحات صحفية له.

وقال مصطفى غريب، بدأ تصوير مشاهده في المسلسل منذ قرابة شهرين، منوها بأن الجزء الثامن يتضمن العديد من المفاجآت وظهور كثير من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل.

وأضاف مصطفى غريب، أحد المشاركين في مسلسل الكبير أوي8، أن هذا الجزء يشرف على كتابته المخرج أحمد الجندي بدلا من مصطفى صقر.

ويلعب الفنان مصطفى غريب،خلال أحداث مسلسل الكبير اوي، شخصية العترة ابن الكبير النجم أحمد مكي.

أحداث مسلسل الكبير أوي7

مسلسل الكبير أوي، هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة تواءم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقوا، ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم، ويجسد مكي الأدوار الأربعة، الأب، والأخوة الثلاثة “الكبير، وجوني، وحزلقوم”.

أبطال مسلسل الكبير أوي

شارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 7 عدد من نجوم الفن على رأسهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.