إزالة فورية لحالة تعد بقرية الرحمانية في نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الرحمانية بنجع حمادي، من تنفيذ ازالة فورية لحالة تعدي بالبناء بدون ترخيص و المخالف للقانون التابع لمجلس قروى الرحمانية، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن إزالات اليوم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 30متر تقريبا وبارتفاع 3متر تقريبا، وتمت الازالة ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.