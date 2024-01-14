أمم أفريقيا..أوسيمين يقود تشكيل منتخب نيجيريا الرسمي لمواجهة غينيا

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب غينيا الاستوائية، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات.

ويتضم المجموعة الأولى كل من منتخبات كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور، ومتصدر المجموعة بثلاث نقاط، على غينيا بيساو ، ونيجيريا و غينيا الإستوائية.

تشكيل نيجيريا الرسمي لمواجهة غينيا

حراسة المرمي: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولاولوا آينا، ويليام إيكونج، أولواسيميلوجو أجايي، زيدو سانوسي

الوسط: جو أريبو، فرانك أونيكا، أليكس إيوبي، أديمولا لوكمان ، موسى سيمون.

الهجوم: فيكتور اوسيمين.

بينما دخل منتخب غينيا الاستوائية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:جيسوس لازارو أوونو

الدفاع: كارلوس أكابو، ساول كوكو، إستيبان أوركوزو، باسيليو ندونج

الوسط: فيديريكو بيكورو، بابلو جانيت، خوزيه ماشين، يانيك بويلا، إيميليو نسوي

الهجوم: اديو