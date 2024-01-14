الأحد 14 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يبحث وضع آليات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة آليات إزالة كافة التعديات على نهر النيل، ومناقشة موقف التعديات على نهر النيل بزفتي موجهاً بالإنتهاء من إزالة كافة أشكال التعدي.


وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على نهر النيل وأملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف تتم إزالتها فورا مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

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