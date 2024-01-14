محافظ الغربية يبحث وضع آليات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة آليات إزالة كافة التعديات على نهر النيل، ومناقشة موقف التعديات على نهر النيل بزفتي موجهاً بالإنتهاء من إزالة كافة أشكال التعدي.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على نهر النيل وأملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف تتم إزالتها فورا مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.