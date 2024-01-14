الإعلام الإسرائيلي يكشف السبب وراء انسحاب وزير الدفاع من اجتماع الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإن السبب وراء انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من اجتماع لمجلس الوزراء الأمني مساء السبت، هو نشوب خلاف بشأن رفض مشاركة مساعدين له بخلاف باقي الوزراء.

كما تم تحديد اجتماع مجلس الوزراء على أنه مغلق أمام المساعدين، ورُفض دخول رئيس أركان الجيش، لكن سُمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بإحضار مساعدين، فرد غالانت بالرفض "بغضب" مما أدى لاندلاع خلاف.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال المناقشة: "حتى أنا لم أحتفظ بمساعدي هنا"، فأجاب غالانت: "لقد نسيت أنك مساعد أيضا".

وعاد غالانت إلى الجلسة خلال الجزء الثاني من الاجتماع، ووفق التقارير سُمح للسكرتير العسكري لغالانت بالدخول.

قالت مصادر قريبة من غالانت لصحيفة "معاريف"، إن نتنياهو أحضر 5 مساعدين إلى الاجتماع، رغم الحظر المفترض على جلب مساعدين.

أضافت أن "رئيس أركان وزارة الدفاع والسكرتير العسكري ليسا من الكماليات، بل هما ذراع تنفيذي مهم في توصيل التعليمات إلى الوزارة والجيش".

ورد عضو الكنيست تالي غوتليف من حزب الليكود على النزاع، وكتب على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا: "كيف يمكنك الوثوق بحكومة محدودة تتصرف مثل الأطفال في روضة الأطفال؟ هل من المفترض أن نثق بوجود تساحي هنغبي أكثر من وزير الدفاع؟ أليس هناك شخص بالغ مسؤول يأمر الناس بالنظام؟ يا إلهي. أنت تدير الحرب. وزير الدفاع لا يستطيع الدخول مع مساعده الذي هو بمثابة يده اليمنى".

أضاف غوتليف: "الأطفال الصغار هم ما أنتم عليه جميعا".

يأتي هذا الجدل في مجلس الوزراء مع استمرار تصاعد التوترات بين نتنياهو وغالانت خلال الحرب، وحتى قبلها بأشهر.

اشتبك رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مارس من العام الماضي أيضا، عندما حذر غالانت من آثار الإصلاح القضائي على المجتمع الإسرائيلي، ورد نتنياهو بالإعلان عن إقالة غالانت.

وبعد اندلاع احتجاجات حاشدة ضد القرار، جمد نتنياهو القرار وتراجع عن إقالة الوزير.