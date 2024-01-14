كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، يستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة موزمبيق مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستضيف ملعب "فيليكس أوفويت- بوانيي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، الـ17:00 بتوقيت غرينيتش وتتنافس مصر مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.

تُعد هذه المباراة من أهم مباريات البطولة، حيث يسعى منتخب مصر إلى تحقيق بداية قوية في البطولة، وتأكيد أحقيته بالتتويج باللقب، بينما يسعى منتخب موزمبيق إلى تحقيق مفاجأة والفوز على المنتخب المصري.

يُعد منتخب مصر أحد أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي، مدافع تشيلسي الإنجليزي.

أما منتخب موزمبيق، فهو منتخب قوي ويمتلك بعض اللاعبين المميزين، مثل جوستافو غوميز، لاعب وسط فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وخيسوس لوبيز، لاعب وسط فريق بورتو البرتغالي.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وموزمبيق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويتسلّح الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بالتاريخ؛ لتأكيد زعامته على القارة الإفريقية، وقنص اللقب الثامن في تاريخه في البطولة الإفريقية الأغلى على مستوى المنتخبات.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية :

بعدما فجرت ادارة قناة الجزائرية مفاجأه نقلها لمباراة منتخب مصر مجانا على القناة الاولى اصبح الاقبال كثيفا من ناحية المصريين يرغبون فى الاطلاع على تردد تلك القناة والشفره التى من خلالها يمكن الاستمتاع بالمباراة بكل سهوله من خلال الرسيفر المنزلى وفيما يلى تردد القناة والشفره :

القمر: نايل سات.

التردد: 11680.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي H.

الشفرة : 1100001100000000.

معلق مباراة منتخب مصر وموزمبيق :

اعلنت قناة بى ان سبورت ان المعلق على محمد على هو المتولى لمهمه التعليق على المباراة ولكن من جانب اخر لم تقوم قناة الجزائرية الرياضية بالافصاح الفعلى عن المعلق للمباراة .