المؤبد لربة منزل تزعمت توزيع المخدرات في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وعاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات،بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج الهيروين المخدر بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورودت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام ربة منزل وعاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الاولى فى دائرة قسم شرطة السلام، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 2 كيلو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.