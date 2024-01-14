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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد تأجبل 4 أشهر.. إقامة حفل جوائز Emmy غدًا

جوائز Emmy 
جوائز Emmy 

بعد تأخير دام أربعة أشهر، ينعقد حفل توزيع جوائز Emmy  الـ 75 غدا الاثنين 15 يناير الجارى.

 

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يتم الاحتفاء بـ بأفضل المسلسلات التلفزيونية لهذا العام بعد نصف عام من إعلان الترشيحات في شهر يوليو من العام الماضى 2023.

جوائز Emmy 

توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية الـ 75 

ويقام حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية الـ 75 في مسرح بيكوك في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وسيستضيفه الممثل العالمى أنتوني أندرسون.

 

كان من المقرر إقامة الحفل في سبتمبر من العام الماضى 2023،  إلا أنه تم تأجيله بسبب إضرابات الكتاب والممثلين في هوليوود التي أدت إلى توقف الصناعة في العام الماضي.

جوائز Emmy 

 مسلسل Succession

الجدير بالذكر أن مسلسل Succession، هو الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات ، والذي تم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي.

جوائز Emmy 

مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White

 كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.

 

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