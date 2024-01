بعد تأجبل 4 أشهر.. إقامة حفل جوائز Emmy غدًا

بعد تأخير دام أربعة أشهر، ينعقد حفل توزيع جوائز Emmy الـ 75 غدا الاثنين 15 يناير الجارى.





يتم الاحتفاء بـ بأفضل المسلسلات التلفزيونية لهذا العام بعد نصف عام من إعلان الترشيحات في شهر يوليو من العام الماضى 2023.

ويقام حفل توزيع جوائز إيمي للفنون الإبداعية الـ 75 في مسرح بيكوك في وسط مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وسيستضيفه الممثل العالمى أنتوني أندرسون.

كان من المقرر إقامة الحفل في سبتمبر من العام الماضى 2023، إلا أنه تم تأجيله بسبب إضرابات الكتاب والممثلين في هوليوود التي أدت إلى توقف الصناعة في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن مسلسل Succession، هو الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات ، والذي تم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي.

مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White

كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.